Diese Affäre sorgte im vergangenen Jahr für Mega-Schlagzeilen. Dominic West (51) und Lily James (32) hatten sich bei den Dreharbeiten zu "The Pursuit Of Love" kennengelernt. Während sie in der Miniserie Vater und Tochter spielen, kamen sie sich abseits der Kameras näher. Im Herbst wurden sie knutschend in Rom gesehen. Dominics Frau Catherine FitzGerald (49) verzieh ihm, aufatmen kann der Schauspieler trotzdem nicht. Er befürchtet, Lily könnte öffentlich über ihre Affäre auspacken.

Ein Insider verriet gegenüber The Sun: "Dom hat seitdem nicht mehr groß mit Lily gesprochen. Er hat seiner Frau nämlich versprochen, nie wieder mit ihr zu reden." Abschließen kann der vierfache Vater mit seinem Fehltritt deshalb aber noch lange nicht. "Er hat Bedenken, was sie über ihren kurzen Seitensprung und ihre Seite der Geschichte sagen könnte", äußerte die Quelle weiter.

Unbegründet ist seine Sorge nicht. Gegenüber The Guardian gab die 32-Jährige kürzlich an, dass sie viel zu den Kussfotos mit Dominic zu sagen hätte – es aus Angst derzeit aber nicht tue. "Lily ist eindeutig verletzt, weil sie öffentlich derart bloßgestellt wurde. Also ist es wahrscheinlich, dass sie irgendwann alles richtigstellen wird", ist sich der Insider sicher. Lilys Version könnte sich dabei sehr von der unterscheiden, die Dominic seiner Frau erzählt hat.

Anzeige

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Anzeige

MEGA Dominic West und seine Ehefrau Catherine FitzGerald

Anzeige

Getty Images Lily James im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de