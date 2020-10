Fans sind schockiert! Die Schauspieler Dominic West (51) und Lily James (31) sorgten in der vergangenen Woche für pikante Schlagzeilen. Während gemeinsamer Dreharbeiten wurden die beiden kuschelnd und knutschend in Rom von Paparazzi erwischt. Das Schockierende daran: Dominic ist seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet. Jetzt sorgt noch ein weiteres Detail für Empörung: Dominic spielt in einer neuen Serie, die gerade gedreht wird, Lilys Vater!

Erschrocken stellen Fans auf Twitter fest: "Es kann nicht sein, dass Dominic West Lilys Vater in der Serie spielt. Ich hasse es. Wirklich." In "The Pursuit of Love" spielt Lily eine junge Frau, die nach dem perfekten Ehemann sucht. Dabei erlebt sie in ganz Europa wilde Liebes-Abenteuer. Dominic spielt aber nicht einen ihrer Liebhaber, sondern den strengen Vater. Die Netz-User können das nicht glauben: "Ich komme nicht darüber hinweg, dass die beiden sich möglicherweise an dem Set kennengelernt haben, bei dem sie Vater und Tochter spielen."

Nach dem Fremdgeh-Skandal soll Dominic mittlerweile wieder zu seiner Frau zurückgekehrt sein. Kurz nach den vertrauten Bildern von Lily und ihm zeigte er sich demonstrativ küssend mit seiner Frau und sie betonten: "Unsere Ehe ist stark."

Getty Images Lily James bei den British Independent Film Awards 2019

Getty Images Dominic West bei einem "Les Misérables"-Pressetermin

MEGA Dominic West und seine Frau Catherine FitzGerald

