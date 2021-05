Tanja Szewczenko (43) schwelgt im absoluten Mutterglück! Vor wenigen Wochen ist die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin zum dritten Mal Mutter geworden. Nachdem sie und ihr Partner Norman Jeschke (42) 2011 bereits eine Tochter auf der Welt willkommen heißen konnten, haben sie nun Zwillingssöhne bekommen. Nur kurz nach der Geburt konnte Tanja jetzt ihren ersten Muttertag als dreifache Mama feiern – und das macht sie nach ihrem zuvor lange unerfüllt gebliebenen Kinderwunsch besonders glücklich.

Auf Instagram teilte Tanja ein Foto, auf dem sie, ihre Tochter Jona und ihre Zwillingssöhne Leo und Luis zu sehen sind. In der Bildunterschrift erinnerte sie sich an die zahlreichen Rückschläge, die sie und Norman auf dem Weg zu diesem Glück verkraften musste: "Nach der langen Zeit des Kinderwunsches sind wir bescheiden geworden und hofften in den letzten sechs Jahren auf ein zweites Kind [...] Aber das Schicksal schien da eine Weile nicht mit zu spielen und es sah ganz so aus, dass wir in der Familie, zusammen mit Jona, ein Trio bleiben." Durch die mittlerweile Zehnjährige haben sie und ihr Liebster gemerkt, wie wertvoll das Leben mit Kind für sie sei. Zudem habe sich Jona immer ein Geschwisterchen gewünscht.

Dass es vor wenigen Wochen doch noch mit dem Kinderwunsch geklappt hat, erfreut die einstige Eiskunstläuferin daher umso mehr: "Dann schenkte uns das Schicksal zwei wundervolle Seelen, die nun schon ihre Plätze in unseren Herzen eingenommen haben...", schwärmte die 43-Jährige.

Tanja Szewczenkos Mann mit einem der Zwillinge auf dem Arm

Tanja Szewczenko mit ihrer Familie

Tanja Szewczenkos Sohn

