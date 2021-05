Diese zwei hatten es ganz schön eilig! Anderthalb Wochen ist es mittlerweile her, dass die Zwillinge von Tanja Szewczenko (43) das Licht der Welt erblickten. Anfang der 34. Schwangerschaftswoche erlitt die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin einen Blasensprung und bekam eine Lungenreifespritze und Wehenhemmer im Krankenhaus, um die frühzeitige Geburt zu stoppen. Das funktionierte auch ein paar Tage, doch dann wurden die Jungs auch schon geboren, wie Tanja nun in einem ausführlichen Geburtsbericht erzählt.

Kurz nachdem die Wehenhemmer abgesetzt wurden, habe die 43-Jährige gemerkt, dass die Kontraktionen sich erneut anbahnen. "Am Dienstag spätnachmittags ging es dann auch wieder los mit den Wehen. Schnell wurden sie engmaschig und intensiv... Ab 17:30 Uhr lag ich im Kreißsaal. Um 23:00 Uhr war klar, die Jungs wollen raus", erinnert sich Tanja in einem Instagram-Post an die Entbindung zurück. Der Muttermund sei jedoch weiterhin geschlossen gewesen, sodass ein möglicher Kaiserschnitt in Betracht gezogen werden musste – und dieser sei kurz darauf auch durchgeführt worden.

"Ich zitterte vor Aufregung, spürte, wie unser erster Sohn geboren wurde und hörte sein zartes junges Quaken, als er das erste Mal Luft holte. Nur eine Minute später wurde sein Bruder geboren", schreibt die ehemalige Eiskunstläuferin weiter. Ihr Mann Norman sei ebenfalls im OP dabei gewesen: "Tränen, Freude, Erleichterung. Winzlinge in Handtüchern, ein stolzer Papa, der die Nabelschnur durchtrennte und ich, die nach fast sechs Jahren Kinderwunsch diesen einzigartigen Moment des Glücks kaum greifen konnte!"

