Es fliegen gewaltig die Fetzen! Als Till Adam zu Beginn der aktuellen Staffel realisierte, dass er Kandidat bei Ex on the Beach ist, ahnte er bereits, dass er auf seine Ex-Verlobte Hanna treffen könnte. Und der einstige Temptation Island-Kandidat sollte recht behalten, denn tatsächlich zog die Blondine wenige Folgen später in die Villa ein. Till witterte sofort seine Chance und hätte sich am liebsten gleich ein Bett mit seiner attraktiven Verflossenen geteilt – doch Mitstreiter Halil Taskiran war schneller.

Als in der fünften Folge im Haus eigentlich Nachtruhe einkehren sollte, ging es richtig zur Sache – jedoch nicht in puncto Leidenschaft. Till und Halil gerieten plötzlich aneinander. Der Grund: Hanna, die einfach nur ein Plätzchen zum Schlafen suchte und partout nicht neben ihrem Ex nächtigen wollte. "Es reicht, ich will nicht neben dir schlafen. Es ist einfach zu viel heute für mich", erklärte sie dem Muskelmann. Kurz darauf schlüpfte Halil bei Hanna unter die Decke – ein No-Go für Till, der seinem Kontrahenten eine deutliche Ansage macht.

"Es ist nur freundschaftlich, ich will doch einfach nur schlafen", verteidigte sich der Single vergebens. Die Situation eskalierte und die beiden Männer gingen verbal aufeinander los. "Verpiss dich aus dem Bett meiner Ex-Freundin", brüllte Till. Während Halil ihm versicherte, sie nicht anfassen zu wollen, zog Hanna derweil alleine auf das Sofa um.

