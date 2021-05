Wickelt Till Adam seine Ex-Freundin Hanna Annika wieder einmal um den Finger? Bei Temptation Island stellte das Paar 2020 seine Beziehung auf die Probe. Trotz seiner kritischen Aktionen in der Verführerinnenvilla war der Blondine damals klar, dass Till der Richtige ist. Am finalen Lagerfeuer nahm sie seinen Heiratsantrag an. Wenig später scheiterte die Liebe der beiden aber doch. Jetzt trafen die einstigen Turteltauben bei Ex on the Beach wieder aufeinander. Und Till vermutet: Hanna gibt ihm – wie so oft – eine weitere Chance.

Obwohl die Studentin in Folge fünf mehrfach betont, dass sie mit dem Bademeister abgeschlossen hat, kommen plötzlich alte Gefühle hoch. Als der ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmer seine Verflossene zur Begrüßung in den Arm nimmt, flüchtet diese zunächst an einen ruhigeren Ort, um sich wieder zu sammeln. Kein Wunder, dass der 32-Jährige sich da sicher ist, dass er ein leichtes Spiel bei ihr hat. "Ich werde auf jeden Fall Vollgas geben, dass ich sie überzeugen kann. Warum kann ich Hanna wieder zurückgewinnen? Weil ich es circa schon 50 Mal geschafft habe", sagt er selbstsicher.

Ob sich die Norddeutsche erneut auf ihren Ex einlässt, werden erst die kommenden Episoden des TVNow-Formats zeigen. Ein erster Trailer zu Beginn der zweiten Staffel lässt aber vermuten, dass uns ein Happy End ins Haus steht. Der Kieler macht Hanna darin nämlich ein Liebesgeständnis. Unter Tränen springt er plötzlich von seinem Stuhl auf, stürmt um den Tisch herum, umarmt die Beauty und säuselt: "Ich liebe dich."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Till Adam bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de