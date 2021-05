Der Muttertag gehört den Mamas – ganz klar. Das wissen auch die Promis. Am heutigen 9. Mai gratulierten schon einige Stars und Sternchen ihren Müttern und bedankten sich für deren Vollzeit-Einsatz. Sila Sahin (35), Sylvie Meis (43) oder auch Sophia Thiel (26) schickten bereits liebe Worte raus. Auch Leni Klum (17) lässt es sich natürlich nicht nehmen, liebe Zeilen für Mama Heidi Klum (47) zu verfassen.

Mit Posts und Storys auf Instagram gibt sich die Model-Tochter zuweilen sparsam. Lediglich 31 Beiträge sind aktuell auf Lenis Profil online. Das verleiht ihrer heutigen Story natürlich umso mehr Wichtigkeit. Dort veröffentlicht die Blondine zwei Bilder mit Heidi, auf denen sich die beiden innig aneinander kuscheln. Dazu schreibt sie schlicht: "Alles Liebe zum Muttertag, Mama. Ich liebe dich."

Auch Heidi selbst verfasste heute schon einen Post mit dem Thema, natürlich an ihre Mama Erna Klum gerichtet – unter anderem: "Fröhlichen Muttertag an meine Mama Erna, baldige Mütter, Frauen, die sich danach sehnen, Mamas zu sein und ich sende meine Liebe an jeden, dessen Tag heute besonders hart ist."

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

