Sarafina Wollny (26) kann ihr Liebesglück kaum fassen. In Peter (28) hat die Die Wollnys-Protagonistin den Mann fürs Leben gefunden. Seit zehn Jahren sind die beiden schon ein Paar, seit 2019 sogar Mann und Frau. In einigen Wochen werden die TV-Bekanntheiten zum ersten Mal Eltern – sie erwarten Zwillinge. Sarafina ist mittlerweile in der 30. Woche angekommen. Im Netz teilte sie nun verliebte Worte an den werdenden Vater.

Auf Instagram veröffentlichte die zukünftige Zwillingsmutter ein süßes Paarbild, auf dem Peter und sie sich tief in die Augen schauen. Die Vorfreude auf ihren Nachwuchs ist offenbar riesig: "Du wirst der beste Papa für unsere zwei Wunder sein, das weiß ich ganz genau. Du kümmerst dich so gut um mich und uns", schrieb die 26-Jährige dazu. Schon jetzt freue sie sich darauf, wenn Peter und sie ihre Babys im Arm halten und "gemeinsam Hand in Hand mit ihnen durchs Leben gehen".

Die beiden ließen ihre Hochzeit 2019 für ihre Reality-TV-Show von Kameras begleiten. Dass ihr großer Tag im Juli schon zwei Jahre her ist, scheint Sarafina gar nicht glauben zu können: "Es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Ich würde immer wieder Ja sagen, ich liebe dich", schwärmte sie.

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny im Dezember 2020

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Sarafina Wollny und ihr Mann Peter bei ihrer Hochzeit

