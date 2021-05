War das das nervigste Schlag den Star-Duell aller Zeiten? Am Samstag traten Claudia Effenberg (55) und Carmen Geiss (56) unter der Moderation von Elton (50) gegeneinander bei der Spielshow an. Die Designerin und die High-Society-Lady lieferten sich zunächst ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende konnte sich die Frau von Robert Geiss (57) durchsetzen und gewann die Show. Doch nicht alle Zuschauer fühlten sich unterhalten – viele waren genervt von der Energie der beiden Frauen.

Nicht immer haben Carmen und Claudia sofort die Spielregeln verstanden. Geredet haben sie dagegen ununterbrochen. Das kam nicht bei allen "Schlag den Star"-Fans gut an. Sie hatten vor allem Mitleid mit Elton. "Elton, beide festbinden und dann nach Hause gehen", "Carmen Geiss und Claudia Effenberg in einer #SdS-Folge. Selten hatte man mit Elton mehr Mitleid als heute" oder "Elton ist auch mit Enthusiasmus dabei. Nicht", schrieben nur einige User auf Twitter.

Für andere Zuschauer war es hingegen ein gelungener TV-Abend. "Am Ende hat die Richtige gewonnen. Schöne Geste für das Tierheim", meinte etwa ein Nutzer. Carmen gewann 100.000 Euro – die Hälfte davon möchte sie spenden: 25.000 Euro sollen an ein Kölner Tierheim gehen, weitere 25.000 Euro an eine Initiative, die sich gegen Hass und Mobbing engagiert.

ProSieben/Willi Weber Claudia Effenberg bei "Schlag den Star"

ProSieben/Willi Weber Carmen Geiss, Elton und Claudia Effenberg bei "Schlag den Star"

ProSieben/Willi Weber Carmen Geiss nach ihrem "Schlag den Star"-Sieg

