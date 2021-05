Baby Psalm ist gar kein Baby mehr. Der kleine Mann ist zwar der jüngste Familienzuwachs von Kim Kardashian (40) und Kanye West (43), aber eigentlich ist der Promi-Spross mittlerweile schon ziemlich groß: Heute wird Psalm stolze zwei Jahre alt. Wie es Tradition bei den Kardashian/Jenners ist, melden sich anlässlich dieses besonderen Tages natürlich einige Familienmitglieder mit Gratulationen. Allen voran Mama Kim!

Auf Instagram erklärt Kim ihren 219 Millionen Followern, dass Psalm sie von all ihren Kindern am meisten an ihren armenischen Großvater und ihren Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) erinnert. "Er ist das süßteste Baby überhaupt. Psalm, du hast so viel Ruhe und Gleichmäßigkeit in unser Leben gebracht", richtet sich die stolze Mama direkt an ihren Jüngsten.

Auch Oma Kris Jenner (65) gratuliert ihrem jüngsten Enkelkind: "Mein schöner, kostbarer Psalm, der das Licht unseres Lebens ist." Der Zweijährige bringe magische Freude in ihr Leben. Seine Großmutter zu sein, sei ihr größtes Geschenk: "Ich liebe dich mehr als du jemals wissen wirst."

Anzeige

Facebook / Kim Kardashian Psalm West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Enkel Psalm

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Sohn Psalm West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de