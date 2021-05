Große Feier für einen kleinen Menschen! Die Kardashians scheuen bekanntlich weder Kosten noch Mühen, wenn es um eine gute Party geht. Auch bei ihrem derzeit jüngsten Mitglied, Kim Kardashians (40) Sohn Psalm (1), ist das nicht anders! Der Sohn von Kim und dem Rapper Kanye West (43) wird heute schon zwei Jahre alt. Seine Mama organisiert ihm zu diesem Anlass eine große Sause.

In Khloé Kardashians (36) Instagram-Story gab es kleine Einblicke in Psalms Geburtstagsfeier. Neben einer Piñata, also einer Pappfigur, die mit Süßigkeiten gefüllt ist und zerschlagen werden muss, fand man dort auch einen Bastelstand für die Kleinen. In einigen Videos sah man Khloé zusammen mit ihrer Tochter True und deren Cousins Saint (5) und Stormi (3) sogar auf einer Hüpfburg. Im Hintergrund waren außerdem große aufblasbare 'Bumper-Bälle' zu sehen, in die die Partygäste hineinschlüpfen konnten.

Auch wenn der Rest des Kardashian-Jenner-Clans bisher keine Posts zum Event veröffentlicht hat, dürfte die Familie laut Khloés Schnappschüssen viel Spaß bei der Party gehabt haben. Diese fand bereits einen Tag vor Psalms eigentlichem Geburtstag statt – warum, ist nicht ganz klar. Mit seinen zwei Jahren dürfte ihm das aber herzlich egal gewesen sein.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Psalm und Chicago

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Sohn Psalm, 2021

Anzeige

Facebook / Kim Kardashian Psalm West und Kim Kardashian

Anzeige

Wie findet ihr die Party für Psalm? Klingt richtig cool! Etwas übertrieben für einen Zweijährigen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de