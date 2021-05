Georgina Fleur (31) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Die Liebste von Kubilay Özdemir betonte in den vergangenen Tagen immer wieder auf ihren Social-Media-Kanälen, dass es ihr aktuell kaum besser gehen könnte. In ihrer Wahlheimat Dubai fühlt sie sich wohl und auch von ihrem kürzlichen Krankenhausaufenthalt hat sich die 31-Jährige wieder erholt. Pünktlich zum Muttertag erinnert sich die Auswanderin nun an ihre Kindheit, die ebenfalls von lauter positiven Erlebnissen geprägt wurde – natürlich nicht zuletzt dank ihrer Mama.

"Danke für die tollste Kindheit. Ich habe nur schöne Erinnerungen an die beste Mama", schreibt Georgina auf Instagram. Dazu teilt sie einige Erinnerungsbilder mit ihrer Mama und ihren Geschwistern in jüngeren Jahren. Als Teenager sei die rothaarige Schönheit, die heute gerne dadurch auffällt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, sicher anstrengend gewesen – vermutet sie.

Ob Georgina bald selbst in den Genuss des Mama-Daseins kommt? Seit Wochen ranken sich Gerüchte um eine aktuelle Schwangerschaft der ehemaligen Kampf der Realitystars-Beauty. Bisher bestätigte sie diese jedoch nicht.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur (r.) mit ihrer Mama in Paris

Getty Images TV-Star Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

