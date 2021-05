Süßes Babyupdate von der frischgebackenen Mutter Ashley Tisdale (35)! Die ehemalige High School Musical-Darstellerin brachte vor sechs Wochen ihr erstes Kind zur Welt und gab ihrem Töchterchen den klangvollen Namen Jupiter Iris French. Seitdem dreht sich im Leben der Sängerin alles um die kleine Prinzessin. Auf Social Media lässt sie ihre Follower an ihrem Leben als Mutter teilhaben. Jetzt präsentierte die "Headstrong"-Interpretin ihren Fans endlich das Gesicht ihrer Kleinen – und das gleich auf mehreren Bildern.

Ashley nahm sich den Muttertag zum Anlass, um Jupiter ihren Followern via Instagram-Post vorzustellen und ihr gleichzeitig auch ein paar süße Zeilen zu widmen – immerhin ist sie dank ihr jetzt eine Mutter. "Man weiß erst, wie schwer es ist, Mutter zu sein, wenn man selbst eine ist. Mütter sind wirklich Göttinnen und alleinerziehende Mütter sind meine Superheldinnen. Die letzten sechs Wochen waren so ein Segen. Jupiter, du bist alles und mehr", schrieb die Schauspielerin in dem Bildbeitrag.

Scheint, als hätte die junge Familie den ersten gemeinsamen Muttertag sehr genossen. Jupiters Papa ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, den beiden besonderen Frauen in seinem Leben Tribut zu zollen. Er veröffentlichte ein paar Aufnahmen, die Ashley zusammen mit ihrer Tochter Jupiter in ihrem neuen Alltag als Mutter zeigen.

Jupiter Iris French, Tochter von Ashley Tisdale

Jupiter Iris French, Tochter von Ashley Tisdale

Jupiter Iris French, 2021

