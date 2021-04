Ashley Tisdale (35) geht voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf! Nachdem die High School Musical-Darstellerin ihrer Community im September des vergangenen Jahres verraten hatte, Nachwuchs zu erwarten, durfte sie sich vor rund zwei Wochen dann mit den nächsten großen Neuigkeiten zu Wort melden: Ihre Tochter Jupiter Iris hat am 23. März das Licht der Welt erblickt. Nun will Ashley möglichst viel Zeit mit ihrer kleinen Familie verbringen – und machte deshalb mit ihrem Baby, ihrem Mann Christopher French (38) und ihrem Hund einen Ausflug!

Paparazzi erwischten die Blondine am Mittwoch bei einem ersten Spaziergang in Los Feliz in Kalifornien. Während Ashley den Familienhund an der Leine hielt, hatte sich ihr Partner eine Trage um den Bauch geschnallt und transportierte darin die kleine Jupiter Iris durch den Park. Die frisch gebackenen Eltern vertraten sich die Beine in bequemer Kleidung: Die Schauspielerin kombinierte einen lilafarbenen Kapuzenpulli mit Leggings – ihr Mann trug eine dunkle Sporthose zu einer schwarzen Jacke.

Erst vor wenigen Tagen hatte die "Love Me & Let Me Go"-Interpretin ihren Fans via Instagram ein kleines Update gegeben und berichtet, wie es ihr nach der Entbindung ergeht. "Langsam heilen, langsam zu mir selbst finden", hatte sie zu einem Selfie geschrieben, auf dem sie nachdenklich in die Kamera schaut. Sie ist überzeugt davon, dass sie nach Jupiter Iris' Geburt nie wieder die Frau sein wird, die sie zuvor war. Zwar kenne sie ihre neue Identität noch nicht, glaube aber daran, dass ihre Tochter ihr bei der Selbstfindung helfen werde.

