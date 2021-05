Gigi Hadid (26) darf ihn zum ersten Mal in der Hauptrolle feiern: den Muttertag. Pünktlich zum 9. Mai wandten sich schon zahlreiche Promis in diesem Jahr dankend an ihre Mamas oder teilten ihre Freude über ihr eigenes Mutter-Dasein mit ihren Fans. Auch Topmodel Gigi ist seit Ende September 2020 ein stolzer Elternteil – aktuell erlebt sie also ihren allerersten Feiertag in dieser Position und könnte sich darüber kaum mehr freuen!

Auf Instagram veröffentlicht die Blondine mehrere Fotos mit ihrem Töchterchen und schreibt dazu: "Die Gerüchte sind wahr: meine beste Freundin, Lebenssinn, Muse, größter Stolz und Freude! Ich fühle mich so inspiriert davon, deine Mama zu sein, meine Khai." Gigi bezeichnet ihr Mini-Me als eine alte Seele voller Sonnenschein – die Kleine erleuchte ihre Tage.

Neben einem Bild, das Gigi und Khai beim Herumtollen in einem Park zeigt und einem von der US-Amerikanerin mit Kinderwagen teilt die stolze Mama offenbar auch ein Throwback-Foto. Auf diesem sind sie und ihre Tochter – wenn man von der Größe des Babys ausgeht – recht zeitnah nach der Geburt zu sehen.

Anzeige

ActionPress/Backgrid Zayn Malik und Gigi Hadid mit Tochter Khai

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid auf der Paris Fashion Week 2020

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit Baby Khai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de