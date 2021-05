Es war ein seltsamer Moment für sie: Hanna Annika und Till Adam haben eine bewegte Vergangenheit: Bei Temptation Island verlobte sich das Paar im vergangenen Jahr vor laufenden Kameras. Doch dann folgte kurz darauf die Trennung – offenbar, weil Till seine Liebste immer wieder enttäuschte. Bei Ex on the Beach trafen die beiden jetzt wieder aufeinander: Promiflash haben sie verraten, wie das für sie war.

"Es war das absolute Gefühlschaos, wieder auf Till zu treffen. Ich hatte mit ihm abgeschlossen und wollte ihn nicht mehr sehen", erzählte Hanna im Promiflash-Interview. Als sie dann wieder auf ihren Ex-Verlobten traf, sei sie völlig überfordert gewesen, gab die Blondine zu. Für Till sei ihr Auftritt eine angenehme Überraschung gewesen – zumal seine Verflossene fantastisch ausgesehen habe: "Ich musste sie einfach dann gleich einmal in den Arm nehmen, weil ich sie gefühlte Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe."

Auch bei anderen Bewohnern der Villa am Traumstrand sorgte Hannas Einzug für erhitzte Gemüter: Halil Taskiran schien nämlich durchaus Gefallen an dem Schlafplatz neben der angehenden Lehrerin gefunden zu haben. Das wollte Till jedoch nicht zulassen – er ließ die Szene eskalieren!

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und Hanna Annika, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt durch "Temptation Island" 2020

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de