Orlando Bloom (44) ist total verliebt in Katy Perry (36)! Seit 2016 sind die zwei Weltstars mittlerweile zusammen. Im August vergangenen Jahres machte die Geburt von Töchterchen Daisy Dove Bloom das Liebesglück des Paares komplett. Immer wieder bekunden die beiden einander auch im Netz ihre Liebe. Zu Katys erstem Muttertag ließ der Schauspieler es sich natürlich auch nicht nehmen, der Mutter seines Kindes ein paar liebe Worte zu widmen – und das tat Orlando auf eine ganz besonders neckische Art und Weise!

Auf Instagram postete der Familienvater kürzlich ein Meme von sich und seiner Liebsten. Die Aufnahme zeigt, wie der Fluch der Karibik-Darsteller einen Fisch fängt. Das Besondere daran? Der Kopf des Meerestiers sieht aus wie Katy! "Ich habe einen echten Fang gemacht", witzelte der 44-Jährige unter dem Post. Außerdem wolle er allen Menschen, die bedingungslos lieben und einen im Leben stets unterstützen, seinen größten Respekt aussprechen: "Alles Liebe zum Muttertag."

Die "The One That Got Away"-Interpretin teilte zu diesem besonderen Anlass ebenfalls ein paar rührende Zeilen im Netz. Auf Twitter schwärmte sie von ihrer Rolle als frischgebackene Mutter: "Ich bin so dankbar für diese tiefgehende und intensive Liebe und fühle mich geehrt, dem Mama-Klub beizutreten. Fröhlichsten Muttertag."

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im Januar 2021

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom beim Zähneputzen

