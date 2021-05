Temptation Island-Teilnehmer Fabio De Pasquale weiß nichts mehr von dieser Nacht! Der flirtfreudige Kandidat stellt in der Show die Beziehung zu seiner Freundin Marlisa auf die Probe. Nachdem er beim Einzellagerfeuer gesehen hatte, wie seine Liebste über ihn lästert, tröstete er sich mit drei Verführerinnen in seinem Bett. Aber davon weiß Fabio im Nachhinein gar nichts mehr – wie er nun gegenüber Promiflash erklärte.

"Ich war an dem Abend so betrunken, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte", gab der SixxPaxx-Trainer im Gespräch mit Promiflash zu. Erst als Fabio die Aufnahmen im TV gesehen hatte, sei ihm klar geworden, was er getan hat. Schlimm findet er sein Verhalten jedoch offenbar nicht. "Im Nachhinein denke ich: Puh, Glück gehabt. Ich habe nicht gegen unsere Abmachung verstoßen. Besser drei Frauen als eine", erklärte er total gelassen im Interview.

Ob seine Marlisa das auch so locker hinnehmen wird? Denn tatsächlich hatte Fabio der Influencerin vor dem Einzug in die Frauenvilla versprochen, stets alleine im Bett zu schlafen. Aber vielleicht kann er sich ja an diese Abmachung genauso wenig erinnern wie an die Nacht mit den Ladys.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.de

TVNOW Fabio De Pasquale (r.) mit Nora, Shirin und Julia im Bett

Instagram / mrs.marlisa Marlisa und Fabio

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Influencerin

