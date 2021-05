Ashley Cain (30) gedenkt seiner Tochter! Ende April hatten der einstige Fußballprofi und seine Freundin Safiyya Vorajee (33) schweren Herzens bekannt gegeben, dass die kleine Azaylia den Kampf gegen die Leukämie verloren hat und an den Folgen der Erkrankung gestorben ist. Die Eltern leiden sehr unter dem schweren Verlust. Wie sehr, das machen die beiden immer wieder im Netz deutlich. Heute wäre ihr Kind bereits neun Monate alt geworden. Zu diesem Anlass teilte Ashley einen emotionalen Beitrag im Netz.

"Heute ist Azaylia im Himmel neun Monate alt geworden", betitelte der 30-Jährige einen Throwback-Clip auf Instagram, der das Papa-Tochter-Duo beim Spielen zeigt. Unter dem Post bringt er seine tiefe Trauer zum Ausdruck. Momentan falle es Ashley sehr schwer, sich Fotos und Videos von Azaylia anzusehen, da die

Erinnerungen einfach zu sehr schmerzen. "Was für ein starkes, kluges, mutiges und schönes kleines Mädchen du warst. Mein Champion, mein Held... meine Inspiration", richtete er rührende Zeilen an sein Baby.

Die Partnerin des ehemaligen Ex on the Beach-Stars teilte auf ihrem Account ebenfalls ein paar Erinnerungen von ihrer Kleinen. "Azaylia, du bist kraftvoll, wunderschön und unglaublich. [...] Ich bin so stolz auf dich Prinzessin, wir lieben dich so sehr", schrieb Safiyya unter dem Beitrag.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain im Mai 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee und ihre Tochter Azaylia Diamond im März 2021 in Birmingham

