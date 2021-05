Heidi Klum (47) und ihre älteste Tochter Leni (17) haben eine ganz besondere Verbindung: die gemeinsame Leidenschaft für das Modeln! Erst kürzlich verblüffte die Germany's next Topmodel-Moderatorin ihre Fans auf dem Cover des wohl bekanntesten Modemagazins der Welt mit ihrem hübschen Nachwuchs. Der steht seiner Mama wohl in nichts nach. Früh übt sich – wie jetzt herauskommt, war Leni sogar schon auf dem Laufsteg, bevor sie geboren wurde!

Wenn das nicht ein Zeichen ist! Zum 17. Geburtstag ihrer Tochter enthüllte Heidi ein gut gehütetes Geheimnis. Auf Instagram postete sie ein Video. Erst mal nichts Ungewöhnliches: Heidi läuft in dem Clip in supersexy Dessous im Jahr 2003 den Victoria's Secret-Laufsteg entlang – eine schöne Erinnerung! Aber die Beschreibung hat es in sich. Heidi gesteht: "Diesen Catwalk beschreite ich nicht alleine!" Nur das geübte Auge hätte ohne diesen Hinweis wohl die Mini-Wölbung wahrgenommen, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Heidis Bauch abzeichnete. Im vierten Monat soll die werdende Mutter bei der Show schon gewesen sein!

Sie ist nicht die Einzige, die auch in anderen Umständen ihren Modeljobs nachgeht! Es scheint bei dem Unterwäsche- und Bademoden-Hersteller nämlich zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden zu sein, der ein oder anderen werdenden Mama den ganz großen Auftritt zu ermöglichen. Die Laufstegschönheiten Irina Shayk (35), Alessandra Ambrosio (40) und Doutzen Kroes (36) zeigten in der Vergangenheit ebenfalls, dass sie auch mit Baby im Bauch wie eine Eins in heißen Dessous stolzieren können!

Anzeige

Instagram / leniklum Heidi und Leni Klum

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress Modelmama Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de