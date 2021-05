Wie der Vater, so der Sohn! Der einstige Profikicker David Beckham (46) und seine Ehefrau Victoria (47) haben vier gemeinsame Kinder. Das Leben ihrer drei ältesten Söhne Brooklyn (22), Romeo (18) und Cruz (16) kann man mittlerweile sogar fleißig im Netz mitverfolgen. Dabei fällt auf: Offenbar eifern die Jungs ihren Eltern nach, besonders wenn es um Tattoos und Styling geht. Denn nun kopierte Romeo Davids Frisur aus dem Jahr 2007 – und Letzterer zeigte sich äußerst amüsiert darüber!

Via Instagram präsentierte der 18-Jährige nun seinen neuen Look. Romeos Haare erstrahlen in einem platinblonden Ton – genauso wie Davids Matte vor knapp 14 Jahren. Deswegen konnte sich der britische Fußballstar einen Spruch offenbar nicht verkneifen: "Schöne Frisur, ich frage mich, woher du diese Idee hast", scherzte er unter dem Beitrag seines Sohnes. Mama Vic scheint auf jeden Fall begeistert von Romeos Typveränderung zu sein.

So schrieb sie nicht nur "Wow! Liebe es!" unter den Beitrag, sondern teilte auch ein Pic von ihrem Nachwuchs und seiner neuen Haarfarbe auf ihrem Social-Media-Profil. Victoria scheint die ständig wechselnden Haarfarben ihrer Kids zu lieben. Erst Anfang April kolorierte sie sogar selbst die Haarpracht ihres zweitjüngsten Sprosses Cruz.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham, Mai 2021

Getty Images David Beckham, 2007

Instagram / cruzbeckham Victoria und Cruz Beckham im April 2020

