Es ist erst wenige Wochen her, dass Janni (30) und Peer Kusmagk (45) verkündet haben, erneut Nachwuchs zu erwarten! Die beiden TV-Stars, die sich in der Nackt-Kuppelshow Adam sucht Eva 2016 kennen und lieben lernten, haben bereits zwei wundervolle Kinder: Emil-Ocean (3) und seine kleine Schwester Yoko (1). Als das Paar Ende April die dritte Schwangerschaft der Surferin öffentlich machte, hatte sie bereits einen ordentlichen Babybauch – nun bekommt Janni ihre Hose schon gar nicht mehr zu!

Mittlerweile ist die Zweifachmama in der 22. Schwangerschaftswoche angekommen, wie sie bereits vor wenigen Tagen erklärte. Mit einem neuen Instagram-Post verriet sie nun außerdem, dass ihr langsam, aber sicher die passenden Klamotten ausgehen: Auf insgesamt drei Fotos steht Janni vor einer bunten Wand in einem weißen Top und in einer Jeans-Shorts gekleidet. Doch der Hosenstall steht dank Babykugel sperrangelweit offen! "Meine Hose geht nicht mehr zu", erklärte Peers Liebste amüsiert unter den Schnappschüssen.

Weil Jannis Bauch wieder einmal sehr groß aussieht, vermuten viele Fans in den Kommentaren, dass die 30-Jährige Zwillinge erwarten könnte. Das hatte die Sportlerin selbst bereits während ihrer zweiten Schwangerschaft im Februar 2019 angenommen, da ihre Körpermitte zu diesem Zeitpunkt doppelt so groß wie während ihrer ersten gewesen war. Am Ende kam aber doch die kleine Yoko ohne Zwillingsgeschwisterchen zur Welt.

Janni Kusmagk, Ex-Surferin

Janni Kusmagk mit ihren Kids

Peer, Janni und Yoko Kusmagk

