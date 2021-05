Lizzo (33) wird von ihren Gefühlen übermannt! Bereits in der Vergangenheit setzte sich die Sängerin immer wieder für mehr Selbstliebe im Netz ein. Auf den ersten Blick sieht es ganz so aus, als würde die Künstlerin sich und ihren Körper komplett akzeptiert zu haben – doch der Schein trügt: Auch die Künstlerin zerbricht sich offenbar immer wieder mit negativen Gedanken den Kopf. Die innere Unruhe machte Lizzo jetzt sogar so sehr zu schaffen, dass sie in einem Video in Tränen ausbrach!

Via TikTok veröffentlichte Lizzo am vergangenen Wochenende einen Clip, den sie in ihrer eigenen Küche aufnahm. Schon nach wenigen Sekunden waren die rot verweinten Augen der Musikerin klar zu erkennen. "Du kennst diesen Teil des Traurig-Seins, in dem du dich für alle belastend und nervig fühlst und niemand sich um dich kümmert?", fragte die US-Amerikanerin ihre Community. Gerade auf diese Gefühle könnte Lizzo aber verzichten. "Ich möchte das Gefühl haben, jemanden um mich zu haben, mit dem ich sprechen kann und Leute, die sich um mich kümmern", erklärte sie.

Kurz nachdem Lizzo ihren Gedanken freien Lauf ließ, brach sie auch schon in Tränen aus. Dabei weiß die 33-Jährige doch von ihren Liebsten um sich. "Ich werde geliebt. Ich bin nicht alleine. So möchte ich mich fühlen, aber ich fühle es nicht", gab Lizzo offen zu. Wenige Sekunden später bricht das Video allerdings ab. Den Grund für ihre plötzliche Traurigkeit und das Gefühl, einsam zu sein, behielt Lizzo bisher für sich.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Musikerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Künstlerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo im März 2021

