Stecken Philipp und Melissa etwa in einer Krise? Nachdem sie sich bei Hochzeit auf den ersten Blick kennengelernt und auch direkt das Jawort gegeben hatten, sind die ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten im Dezember nun Eltern eines Sohnes geworden. Mucki, wie sie ihn liebevoll nennt, ist der ganze Stolz der Mama-Influencerin. Natürlich macht ihr Sohnemann ihr auch eine Menge Arbeit – bei der Melissa offenbar kaum Hilfe von ihrem Mann erhält...

In ihrer Instagram-Story stellte die Vollblutmutter sich einigen Fan-Fragen. Ein Follower wollte dabei wissen, ob sie sich alleine um Haushalt und Kind kümmern müsse. Melissas Antwort: "So gut wie, ja! Ich habe noch jemanden, der einmal die Woche zum großen Saubermachen kommt – doch Wäsche falten, aufräumen, einkaufen und Essen vorbereiten mache ich alleine." Weiter schildert die Blondine: "Dann natürlich noch den Mucki rundum versorgen mit allen Terminen. [...] Das passiert hier tatsächlich, ein Mama-Mucki-Alltag 24 Stunden am Tag." Kein Wort von ihrem Gatten. Nur ein Versehen oder ein Wink mit dem Zaunpfahl?

Vermutlich haben Philipp als Reaktion auf Melissas Story einige verwunderte Fan-Nachrichten erreicht. In seiner Instagram-Story rechtfertigte er sich nämlich bereits: Er müsse eben arbeiten gehen! "Ich unterstütze sie bei vielen Sachen. Ich koche fast täglich und so weiter – und das nach zwölf Stunden außer Haus." Glaubt ihr, dass es nach diesen Aussagen Stress zwischen den Eheleuten gegeben hat? Stimmt ab!

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp mit ihrem Sohn

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa und ihr Sohn, 2021

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und seine Frau Melissa in Hamburg im April 2020

