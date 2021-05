Jade Übach (27) will dem Beauty-Doc bald wieder einen Besuch abstatten! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat in den vergangenen Jahren einiges an sich machen lassen. Egal ob Brustvergrößerung, falsche Wimpern oder aufgespritzte Lippen – sie macht keinen Hehl aus ihren regelmäßigen Eingriffen. Doch rundum zufrieden scheint die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin mit ihrem Aussehen wohl immer noch nicht zu sein: Jade plant jetzt eine weitere Brust-OP!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 27-Jährige jetzt eine Fragerunde. Dabei wollte ein neugieriger Fan wissen, ob sie sich noch einmal die Oberweite vergrößern lassen würde. "Größer möchte ich sie nicht machen... Dann falle ich, glaube ich, vorneüber", witzelte Jade. Kommenden Winter habe sie aber einen weiteren Eingriff geplant, bei dem die Form ihres Busens korrigiert werden soll. "Momentan habe ich tropfenförmige Implantate, aber ich möchte ein bisschen mehr Volumen oberhalb der Brust haben", erklärte sie.

Auch wenn die Blondine stets ganz offen über ihre Besuche beim Beauty-Doc spricht, seien ihr zufolge solche Eingriffe nicht ganz ungefährlich: Man könne sehr schnell einem regelrechten Schönheitswahn verfallen. Sie selbst hatte im Januar vergangenen Jahres gegenüber Bild offenbart, dass sie damals fast schon süchtig nach dem OP-Tisch gewesen war. "Das war wie am Fließband. Ich bin jeden Monat hin."

