Danilo Cristilli (24) kehrt zu seiner alten Leidenschaft zurück! Im April schockierte der Ex-Love Island-Boy seine Fans mit dieser Nachricht: Er ist nach einem Jahr freiwillig aus der Vorabend-Soap Köln 50667 ausgestiegen! Als Grund für seinen Exit gab er gesundheitliche Probleme an. Was nicht viele Fans des Hotties wissen: Vor "Köln 50667" und "Love Island" spielte er professionell Fußball. Und nachdem er seine TV-Karriere vorerst an den Nagel gehängt hat, zieht Danilo sich jetzt seine Stollenschuhe wieder an...

Das gab der 24-Jährige jetzt ganz stolz auf Instagram bekannt: Er spielt ab sofort wieder für den FC 08 Villingen! "Glücklich, zurück zu sein", schreibt er zu einem Foto von sich und seinen Teamkollegen im Trikot. Auch der Verein äußerte sich bereits auf seinem Kanal zu Danilos Rückkehr: "FC 08 verpflichtet Stürmer Danilo Cristilli. Mit ihm kann der FC 08 Villingen eine echte Transferüberraschung präsentieren. Der 24-jährige Stürmer ist ein Villinger Eigengewächs und ab sofort für die Schwarz-Weißen spielberechtigt."

Der FC 08 Villingen ist der höchstklassige Fußballverein im Schwarzwald-Baar-Kreis – und ist auch in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Der Sportverein wurde bereits im Jahr 1908 gegründet und umfasst aktuell rund 500 Mitglieder. Zu den bekanntesten Spielern zählte unter anderem Max Rieger, der zu Lebzeiten für die deutsche Nationalelf gespielt hatte.

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, bekannt aus "Köln 50667" und "Love Island"

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli im Mai 2020

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, ehemaliger "Köln 50667"-Darsteller

