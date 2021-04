Am Wochenende schockierte der ehemalige Love Island-Boy Danilo Cristilli (24) seine Fans mit dieser Nachricht: Er wird ab sofort nicht mehr in der Daily-Soap Köln 50667 mitspielen! Über ein Jahr lang begeisterte der Hottie als Male-Model und Schreiner Toni die Zuschauer. Als Grund für seinen Exit gab der Darsteller gesundheitliche Probleme an. Aber hat Danilo die Entscheidung, "Köln 50667" zu verlassen, wirklich selbst getroffen?

Ja, hat er tatsächlich! Gegenüber Promiflash erklärte der Sender RTL2 jetzt nämlich: "Danilo verlässt auf eigenen Wunsch das Format 'Köln 50667'." Weiter heißt es in dem Statement: "Wir wünschen Danilo alles Gute und viel Erfolg auf seinen zukünftigen Wegen." Klingt ganz so, als würden der 24-Jährige und der Sender trotz seines plötzlichen Exits im Guten auseinandergehen.

In einem neuen YouTube-Video schilderte Danilo, wie schlecht es ihm zuletzt ging: Er habe an Schlafstörungen und Haarausfall gelitten, auch seine frühere Essstörung habe sich wieder bemerkbar gemacht. "Ich konnte mich einfach nicht mehr im Spiegel anschauen. Ich dachte: ‘Oh mein Gott, du siehst so fertig aus’", berichtete der Kölner. Im Dezember habe er dann einen Zusammenbruch erlitten – und landete im Krankenhaus. Deswegen habe er schließlich die Notbremse gezogen.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Danilo Cristilli, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de