Über zwei Monate gehörte Lola Weippert (25) zum Cast von Let's Dance – am vergangenen Freitag mussten sie und ihr Tanzpartner Christian Polanc (42) jedoch schweren Herzens die Show verlassen. Mittlerweile ist die quirlige TVNow-Moderatorin wieder in ihrer Heimat Berlin angekommen, wo ihr Alltag auf sie wartet. Doch was wird sie nach ihrem Exit am meisten vermissen? Das hat Lola jetzt Promiflash verraten.

"Ich habe ganz tolle Menschen bei 'Let's Dance' kennenlernen dürfen, und es sind tolle Bekanntschaften, aber auch Freundschaften entstanden", erzählte die 25-Jährige im Promiflash-Interview. Jede Woche, wenn die Promis und Profis aus dem Training kamen und sich im Studio in Köln-Ossendorf getroffen haben, sei mit einem großen Klassentreffen vergleichbar gewesen – und dieses Beisammensein werde sie am meisten vermissen. "Umso mehr freue ich mich, dass wir uns alle im Finale wiedersehen und noch mal auf diese grandiose Zeit anstoßen", gab Lola preis.

Die gebürtige Rottweilerin träumte schon immer davon, bei "Let's Dance" dabei zu sein und so blickt sie positiv auf das spannende TV-Abenteuer zurück. "Ich bin immer noch total geflasht davon, wie lange ich Teil dieser grandiosen Reise sein durfte. Ich dachte, dass ich in der ersten Show rausfliege und schlussendlich bin ich auf dem sechsten Platz gelandet und sogar Discoqueen geworden", zog sie ihr persönliches Fazit.

Getty Images Christian Polanc und Lola Weippert bei "Let's Dance"

Getty Images Lola Weippert bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

