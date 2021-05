Bald läuten die Hochzeitsglocken! Kaitlyn Bristowe (35) versuchte nicht nur bei der US-Version von Der Bachelor, ihre große Liebe zu finden, sondern verteilte 2015 in der elften Staffel von Die Bachelorette auch selbst die Rosen. Dass ihre Beziehung zu Sieger Shawn Booth (33) nach rund drei Jahren scheiterte, ist heute nicht weiter schlimm. Denn Kaitlyn hat ihren Herzensmann offenbar doch noch gefunden. Ihr Freund Jason Tartick hat der Flirtshow-Beauty jetzt sogar einen Heiratsantrag gemacht.

Nach ersten Verlobungsgerüchten bestätigte die 35-Jährige die süßen News letztendlich mit einer Fotoreihe auf ihrem Instagram-Kanal. Auf den gemeinsamen Fotos mit ihrem Liebsten hält die Brünette dort auch ziemlich stolz ihren XXL-Verlobungsklunker in die Kamera. Wie genau der Privatbankier am Ende die Frage aller Fragen gestellt hat, behält das Paar aktuell noch für sich. Auf einem Video in Kaitlyns Story ist aber zumindest zu sehen, wie Jason ihr am Ende den Ring an den Finger steckt.

Dass es zwischen den beiden ernst wird, war den Fans der TV-Bekanntheit wohl schon länger klar. Als die frisch Verlobte vor wenigen Tagen eine große Verkündung anpries, vermuteten viele bereits, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. "Das ist keine Schwangerschaftsverkündung", begann sie deshalb wenig später auf ihrem Social-Media-Account – sie feierte lediglich das große Wiedersehen mit ihrer Mutter. Ob die Babynews jetzt aber auf die Verlobungsnachricht folgen werden?

Anzeige

Instagram / jason_tartick Ex-US-Bachelorette Kaitlyn Bristowe mit ihrem Partner Jason Tartick

Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Jason Tartick und Ex-Bachelorette Kaitlyn Bristowe

Anzeige

Instagram / jason_tartick Kaitlyn Bristowe und ihr Freund Jason Tartick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de