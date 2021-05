Bei Germany's next Topmodel geht es langsam, aber sicher in die heiße Phase. Schon am 27. Mai wählt Heidi Klum (47) ihre 16. Siegerin aus. Aktuell sind allerdings noch sieben Kandidatinnen im Rennen. Bedeutet: Sechs von ihnen müssen den Traum vom Sieg an den Nagel hängen. Auch heute Abend wirft die Modelmama wieder eines ihrer Mädchen raus – aber wen trifft es so kurz vor dem Einzug ins Halbfinale?

Liliana Maxwell (21) ist wohl eines der Mädchen, das sich weiterhin beweisen muss. Zwar konnte die Schönheit mit den nigerianisch-italienischen Wurzeln die Jurychefin vergangene Woche begeistern. In den Episoden zuvor hatte Heidi aber immer wieder Lillys zum Teil verpeilte Art als Hindernis gesehen. Ebenfalls eng könnte es für Yasmin Boulagh (19) werden. Die gelernte Versicherungskauffrau wurde erst sehr selten für Jobs gebucht.

Ashley Amegan kämpft sich Woche für Woche weiter, doch auch für sie hat Heidi immer wieder Kritik in petto. Dass sie den begehrten Job für die Automarke Opel ergatterte, rettete sie bisher. Soulin Omar, Alex Mariah Peter, Dascha Carriero (21) und Romina Palm (21) sind ebenfalls noch im Rennen – leisteten sich bisher aber keine großen Patzer.

Anzeige

Instagram / liliana.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Liliana Maxwell

Anzeige

Instagram / yasmiinmina Yasmin Boulagh im Juli 2020

Anzeige

Instagram / ashley_amg Ashley Amegan, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Was denkt ihr, welches Mädchen heute gehen muss? Soulin Romina Alex Mariah Dascha Ashley Liliana Yasmin Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de