Ist Stefano Zarrella (30) eifersüchtig? In der heutigen Folge von Germany's next Topmodel steht für die Mädchen ein Shooting an, das von vielen gefürchtet wird: Die verbliebenen sieben Kandidatinnen müssen mit männlichen Models posieren. Eine Vorschau zeigt bereits, dass auch Romina Palm (21) mit ihrem Drehpartner alles gibt. Einer wird das Shooting am heimischen Bildschirm in Deutschland sicherlich ganz genau verfolgen: Was sagt Rominas Liebster Stefano dazu?

Im Promiflash-Interview offenbarte der Artist-Manager: "Natürlich, wenn andere Männer im Spiel sind, ist es für einen Mann komisch." Eifersüchtig sei er trotzdem nicht. "Sie würde mir niemals das Gefühl geben, dass da irgendwas wäre, deshalb mache ich mir da wirklich gar keine Sorgen", versicherte Stefano. Schon vor GNTM habe Romina mit Männern geshootet. "Das war quasi ein Test. Das hat mir nichts ausgemacht. [...] Wenn du weißt, wo du hingehörst, ist es einfach nur Business", machte der kleine Bruder von Giovanni Zarrella (43) deutlich.

Auch der Nacktwalk, der bereits vor einigen Wochen im TV zu sehen war, hat dem 30-Jährigen nichts ausgemacht. "Man sieht ja nichts. 'Germany's next Topmodel' steht ja auch für Qualität und ist eine Sendung, die die Kandidatinnen nicht schlecht dastehen lassen möchte." Der Walk habe Stil gehabt, fand Stefano.

