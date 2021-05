Jessica Schröder (26) gibt ein Schwangerschafts-Update! In wenigen Monaten werden die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ehemann Nik (32) zum ersten Mal Eltern. Die Reality-TV-Bekanntheiten verkündeten bereits, dass es ein Mädchen wird. Auch einen Namen haben die beiden schon: Ihre Tochter soll Hailey Emilia heißen. Aktuell ist Jessi in der 24. Schwangerschaftswoche und bis zur Geburt dauert es somit zum Glück noch ein bisschen. Denn aktuell liegt ihr Baby in einer ungünstigen Lage.

"Sie hat sich übrigens – leider – gedreht und stupst mit den Beinen nach unten", verriet die YouTuberin ihren Followern bei einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Besorgt ist Jessi deshalb aber nicht. "Sie hat ja noch Zeit und Platz, um sich bis zum Ende der Schwangerschaft zurückzudrehen", gab sich die werdende Mutter total entspannt.

Dass ihr ungeborenes Kind sogar schon sehr bald wieder seine Position ändert, ist ohnehin gar nicht so unwahrscheinlich. Denn die 26-Jährige verriet außerdem: "Die Kleine ist putzmunter [und] turnt extrem in mir herum." Wie findet ihr es, dass Jessi so viele Details über ihre Schwangerschaft ausplaudert? Stimmt unten ab!

