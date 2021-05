Wagen Sandra Janina und Juliano bald den nächsten Schritt? Wer der einstigen Love Island-Kandidatin auf Social Media folgt, weiß: Die Beauty ist gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Aber warum will sie umziehen? Will sie einfach nur ein Upgrade oder sucht sie vielleicht nach einer größeren Unterkunft, damit ihr Freund Juliano dort ebenfalls Platz findet? Im Promiflash-Interview verrät Sandra jetzt, ob und wann sie und ihr Liebster zusammenziehen wollen...

"Die Wohnung suche ich tatsächlich für mich alleine", plaudert die Influencerin aus. Also wollen Sandra und Juliano noch nicht zusammen wohnen? "Ich könnte es mir schon vorstellen, er sich nicht. Aber ich muss jetzt nicht direkt zusammenziehen. Er hat eh schon die Klamotten bei mir, wir sehen uns dauernd – wir haben halt zwei Wohnsitze, die wir uns teilen." Diese beiden Wohnsitze liegen aber einige Kilometer auseinander! Doch die Ex von Henrik Stoltenberg erklärt: "Wir haben uns noch nie länger als eine Woche nicht gesehen. Das ist für mich keine wirkliche Fernbeziehung."

Juliano will also noch nicht mit Sandra zusammenziehen – aber warum nicht? "Ich bin froh, dass sie ein bisschen weiter weg wohnt, so hat man einen Rückzugsort", bekennt er ehrlich gegenüber Promiflash. "Es ist halt während Corona wirklich so eine Sache... Wenn wir uns mal streiten, würde ich mich sonst immer ins Gym verpissen, nach drei Stunden wiederkommen und dann wäre wieder alles gut. Aber man muss halt dann diskutieren, denn man kann nirgendwo anders hin", witzelt der Fitnessfan.

