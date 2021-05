Dreifachmama Helen Flanagan (30) feiert ihren Körper! Ende März brachte die Schauspielerin den kleinen Charlie zur Welt. Für sie und ihren Partner Scott Sinclair ist es nach ihren beiden Töchtern Matilda und Deliah schon das dritte Kind. Doch mit ihrem Nachwuchs hat sich nicht nur der Alltag des Paares verändert – auch körperlich haben die Schwangerschaften bei der britischen Darstellerin Spuren hinterlassen. Im Netz präsentiert Helen nun stolz ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 30-Jährige nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Sohnes ihren Körper. Dieser habe mit jedem ihrer Babys einen Wandel durchlebt, schreibt der UK-Star zu den Bildern. "Durch das Stillen haben sich meine Brüste sehr verändert. Die Haut an meinem Bauch hat sich verändert, aber ich bin so glücklich, all meine Babys in mir getragen zu haben", versichert Helen und betont, dass jede Schwangerschaft ein Wunder sei.

Was ihre Form angeht, will sie sich auch nicht unter Druck setzen. Seit Charlies Entbindung habe Helen bis auf ihre Beckenbodenübungen keinen Sport gemacht. "Ich glaube, nach jeder Geburt fühlt man sich anders", meint die dreifache Mutter. Dieses Mal habe sie die ersten drei Wochen noch nicht einmal spazieren gehen wollen.

Helen Flanagan mit ihren Kindern im April 2021

Helen Flanagan zeigt ihren After-Baby-Body

Helen Flanagan, Schauspielerin

