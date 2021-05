Till Adam und Hanna Annika haben eine turbulente Reise hinter sich! Nachdem sich die einstigen Turteltauben im vergangenen Jahr bei Temptation Island verlobt hatten, trennten sie sich nur kurz darauf schon wieder. Aber ihre Liebesreise im TV war damit nicht vorbei: Die beiden trafen nun bei Ex on the Beach erneut aufeinander. Doch noch vor Hannas Ankunft knutschte Till mit der Show-Teilnehmerin Roxy rum. Wie Hanna und Till jetzt darüber denken, erzählten sie im Interview mit Promiflash.

Die Lehramtsstudentin sei von dem Flirt zwischen ihrem Ex Till und Roxy sehr überrascht gewesen. "Ich hätte niemals gedacht, dass zwischen den beiden etwas laufen würde! Roxy ist eine Hammer-Frau, aber eigentlich gar nicht Tills Typ", verriet Hanna gegenüber Promiflash. Das Techtelmechtel der beiden dauerte jedoch nicht lang: Nach einem Kuss war schon wieder Schluss.

Till äußerte sich ebenfalls zu dem Geschehen und erklärte: "Den Kuss zu Roxy bereue ich nicht, da ich ja nun mal Single bin und Spaß haben möchte. Und wer weiß, vielleicht ist da auch irgendwann die Richtige mit dabei." Außerdem betonte der ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidat: "Es war ja auch nur ein Kuss", der glücklicherweise nicht vor den Augen seiner Verflossenen passiert sei.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, bekannt aus "Temptation Island" 2020

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner "Ex on the Beach"-Teilnehmer Till Adam

Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de