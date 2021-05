Leonardo DiCaprio (46) spaltet seine Fan-Gemeinschaft! Der Schauspieler ist dafür bekannt, in seinen Filmen stets in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. In Streifen wie "The Revenant" oder "Django Unchained" stellte der US-Star in den vergangenen Jahren immer wieder seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Kein Wunder also, dass er auch in Quentin Tarantinos (58) neuem Projekt "Killers of the Flower Moon" mitspielt – doch umso überraschender ist dafür die Debatte über die ersten Einblicke in den Film!

Vor wenigen Tagen hatte Apple TV+ erste Szenenbilder aus dem Film veröffentlicht, die unter anderem The Sun teilte. Erst mal keine Seltenheit – doch zahlreiche User zeigten sich anschließend auf Twitter total entsetzt: "Das ist Leo? Er ist kaum zu erkennen! Wow!" Doch sonderlich einig waren sich die Fans in diesem Punkt nicht – denn sogleich amüsierten sich einige Nutzer über besagte Kommentare: "Er sieht genau so aus wie immer! Die Leute sind doch verrückt!"

Tatsächlich wirkt Leo auf den Schnappschüssen nicht wirklich entstellt oder großartig verkleidet. Lediglich seine Frisur – ein speckiger Mittelscheitel – weicht von seinem regulären Styling ab. Jetzt seid ihr gefragt: Sieht Leo wirklich so anders aus – oder wie immer? Stimmt unten ab.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Quentin Tarantino

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Once Upon A Time In Hollywood"

