Evelyn Burdecki (32) stellt ihren Followern einen ganz besonderen Menschen vor! Eigentlich hält die einstige Supertalent-Jurorin ihre Familienmitglieder größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus: Nur selten dürfen die Fans einen Blick auf die engsten Angehörigen des Reality-TV-Sternchens erhaschen. Nun teilte die quirlige Blondine allerdings rare Aufnahmen im Netz: Evelyn postete einen Clip, auf dem sie mit ihrem Papa zu sehen ist!

Pünktlich zum Vatertag teilte Evelyn auf Instagram ein Video, in dem sie mit ihrem Vater ausgelassen das Tanzbein schwingt. In Sachen coole Moves steht der ältere Herr seiner berühmten Tochter anscheinend in nichts nach – sowohl die Influencerin als auch ihr Papa ließen es ordentlich krachen. "Darf ich vorstellen: mein Paps. Happy Vatertag, ihr Lieben", schrieb das TV-Gesicht zu dieser sympathischen Momentaufnahme.

Die Fans waren schwer begeistert von der lässigen Tanzeinlage des Vater-Tochter-Gespanns. "Oh mein Gott, wie süß ist denn dein Papa? Ich kann gar nicht aufhören, das Video anzugucken", schrieb beispielsweise eine gerührte Abonnentin auf Instagram.

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki (r.) mit ihrem Vater

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki, TV-Persönlichkeit

Anzeige

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de