Jetzt geht es in die heiße Phase! Vergangene Woche musste überraschend Lola Weippert (25) Let's Dance verlassen. Während die TVNow-Moderatorin nun ihren Alltag wieder in vollen Zügen genießen kann, stand für die fünf übrig gebliebenen Kandidaten erneut eine harte Trainingswoche an. Valentina Pahde (26), Auma Obama, Nicolas Puschmann (30), Simon Zachenhuber und Rúrik Gíslason (33) sind noch im Rennen – doch wer von ihnen schafft es heute Abend eine Runde weiter?

Für die Promis und Profitänzer stehen in wenigen Stunden gleich zwei Auftritte an. Während sie zunächst ihre Einzel-Performances zum Besten geben, folgen daraufhin die Trio-Tänze, für die beliebte Coaches, die bereits mit ihren Schützlingen ausgeschieden sind, aufs TV-Parkett zurückkehren. Eine ganz schöne Herausforderung für die Viertelfinalisten – selbst Valentina und Rúrik, die Woche für Woche die Zuschauer mit ihren Leistungen vom Hocker hauen, kamen beim Training diese Woche an ihre Grenzen.

Obwohl die GZSZ-Darstellerin und der isländische Kicker regelmäßig abliefern, ist die Konkurrenz nicht zu unterschätzen. Denn vor allem Auma wuchs in der letzten Show über sich hinaus und flashte die Jury mit ihrem Streetdance. Simon gibt ebenfalls jede Woche Vollgas, und auch Nicolas, der bereits rausgewählt wurde, jedoch für die verletzte Ilse DeLange (44) zurückkehrte, begeistert Jury und Zuschauer immer wieder aufs Neue. Was glaubt ihr – wer schafft es von den fünf Kandidaten ins Halbfinale? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de