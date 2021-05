Der erste Kandidat oder die erste Kandidatin muss ihre Koffer packen. Bei Ex on the Beach treffen die Singles nicht nur auf ihre verflossenen Liebhaber, sondern auch auf neue Bekanntschaften – und dabei lassen sie nichts anbrennen. So landen beispielsweise Diogo und Celina das ein oder andere Mal zusammen in der Kiste und auch Tommy und Sandra können die Finger kaum voneinander lassen. Jetzt hieß es aber für eine Dame Abschied nehmen…

Als Neuzugang durfte Tara zwischen Roxy und Melody Haase (27) entscheiden und eine der Frauen rauswerfen. "Die Entscheidung ist offensichtlich", ließ die Brünette verlauten: Melody muss nach Hause fahren. "Es ging mir nicht um die Kommentare, die du mir gegenüber gesagt hast. Sondern, dass du hinterrücks die Leute gegen mich aufgehetzt hast", begründete sie den Rauswurf der Beauty. Die 27-Jährige dementierte die Vorwürfe aber.

Die DSDS-Bekanntheit hatte in der Vergangenheit eine Affäre mit Diogo und sorgte bei seiner neuen Flamme Celina deshalb für ordentlich Eifersucht. Umso größer war bei der 22-Jährigen natürlich die Freude über Melos Show-Aus. Celina jubelt im Einzelinterview voller Euphorie: "Diogo ist meins, Diogo ist meins" und schmeißt dabei die Hände in die Luft.

