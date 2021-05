Georgina Fleur (31) spricht endlich darüber, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat! Nach Wochen der Spekulationen machte die Reality-Queen endlich ihre Baby-News öffentlich. Die einstige Bachelor-Kandidatin ist bereits im sechsten Monat – ihr kugelrunder Bauch ist mittlerweile kaum noch zu übersehen. Anfang des Jahres sollte Georgina eigentlich am Dreh zu Promis unter Palmen teilnehmen. In der Presse wurde daraufhin gemunkelt, dass sie erst kurz vor Einzug von ihrem Baby erfahren hatte! Das bestätigte die Sommerhaus-Diva nun in einem Interview.

Tatsächlich bemerkte Georgina die ersten körperlichen Veränderungen, während sie sich noch in der zweiwöchigen Corona-Isolation in Thailand befand: "Ich habe in Bangkok während meiner Quarantäne für die Dreharbeiten gemerkt, dass ich schwanger bin. Ich war durchgehend müde und habe viel geschlafen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Was ist nur mit meinem Körper los?", erklärte sie Bild. Als sie sich daraufhin gleich drei Testes aufs Zimmer bestellte, sei alles klar gewesen. Der Vater soll übrigens ihr On-Off-Lover Kubilay Özdemir sein.

Die ersten Ultraschallbilder ihres Kindes habe Georgina anschließend in Phuket zu Gesicht bekommen. Damals sei sie schon im dritten Monat und für sie eine Teilnahme an "Promis unter Palmen" damit undenkbar gewesen. "Da war es ganz sicher, dass ich schwanger bin. Ich habe mich sehr gefreut", berichtete die Rothaarige. Als Ersatz sprang für sie daraufhin Tattoo-Model Kate Merlan (34) an.

Georgina Fleur, Realitystar

Georgina Fleur im Mai 2021 in Dubai

Georgina Fleur, TV-Star

