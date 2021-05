Tierischer Badespaß bei Teri Hatcher (56)! Der ehemalige Desperate Housewives-Star verzückt seine Fans gerne mit witzigen Einblicken in seinen Alltag. Auch aus ihrem topfiten Body macht die Dunkelhaarige dabei kein Geheimnis. Gemeinsam mit ihrem Hund Pumpkin nahm die Schauspielerin ihre Follower jetzt sogar mit in ihr Badezimmer! Beim Duschen will man schließlich nicht immer allein sein – dann klappt das mit dem sauberschrubben nämlich gleich viel besser.

Auf Instagram teilte Teri jetzt nämlich ein Foto, das sie und Pumpkin in der Nasszelle zeigt: Die 56-Jährige lacht darauf ausgelassen, während der Vierbeiner etwas verdutzt in die Kamera schaut. "An alle, die sich immer vorgestellt haben, wie es wäre, mit Pumpkin zu duschen: Ich sage euch, es hat keine Wünsche übrig gelassen!", witzelte der Megastar unter dem Beitrag.

Ihre Fans reagierten überschwänglich auf das Badebild: "Das ist das beste Foto aller Zeiten", schrieb eine Userin. Zahlreiche lachende Emojis und Herzchen fluteten die Kommentarspalte unter dem Schnappschuss, so groß war die Freude über den kuriosen Einblick.

Anzeige

Getty Images Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria und Teri Hatcher, "Desperate Housewives"-Premiere 2004

Anzeige

Instagram / officialterihatcher Teri Hatchers Hund Pumpkin im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Teri Hatcher im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de