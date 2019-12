Sie fühlt sich endlich frei und unbeschwert. Die amerikanische Schauspielerin Teri Hatcher (55) feierte letztes Wochenende ihren 55. Geburtstag und fühlt sich offensichtlich großartig in ihrer Haut. Die Desperate Housewives-Darstellerin teilte in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich in einem knappen Bikini, nachdem sie erfolgreich an einer mehrwöchigen Fitness-Challenge teilnahm. Nun präsentierte sie sich stolz ihren Fans: Mit durchtrainiertem, muskulösem Körper.

Auf Instagram posierte die 55-Jährige für eine Foto-Collage in einem knappen Bikini – und ließ die Muskeln spielen. "Ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie ich mich wohl in meinen Körper fühlen kann", schrieb das ehemalige "Bond-Girl" unter ihr Bild. Während einer achtwöchigen Sport-Challenge hielt sie sich an feste Ernährungs- und Trainingspläne und verriet: Für sie sei sportliche Betätigung nicht ein Mittel, um nackt gut auszusehen. Der Sport sei vielmehr zu einer Quelle des Wohlbefindens geworden. "Es fühlt sich tatsächlich befreiend an, in diesem 55 Jahre alten Körper zu stecken", stellte Teri fest.

Teri betonte auch, dass der Schnappschuss vollkommen unbearbeitet von ihr hochgeladen wurde und sie auf der Fotografie komplett ungeschminkt sei. Sie rief ihre Follower dazu auf – genau wie sie – das Leben einfach pur zu genießen.

Instagram / officialterihatcher Teri Hatcher, November 2019

Instagram / officialterihatcher Teri Hatcher, August 2019

Splash Teri Hatcher, September 2019

