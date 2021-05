Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen geben jetzt ganz private Einblicke! In der aktuellen Folge zeigte Kandidatin Dascha Carriero (21) bereits, dass sie zu ihren Kurven steht: Sie verriet ganz ungeniert, wie viel sie wiegt. Jetzt zieht auch Ex-Teilnehmerin Larissa Onac nach. Die Abiturientin war zwar bereits vor ein paar Wochen aus der Model-Show ausgeschieden, doch seitdem lässt sie ihre Fans fleißig im Netz an ihrem Alltag teilhaben. Jetzt plauderte Larissa ebenfalls ihr Gewicht aus!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 22-Jährige nun eine Fragerunde. Dabei wollten viele Follower wissen, wie viel sie aktuell auf die Waage bringe. "Das letzte Mal, als ich mich gewogen habe, war vor GNTM und da war ich so bei 73 Kilo", gab Larissa preis. Momentan wisse sie allerdings nicht genau, wie viel sie wiege. Sie achte aber auch nicht so sehr darauf. "Wenn ihr euch wohlfühlt, fahrt euch nicht auf irgendeine Zahl fest", appellierte sie an ihre Community.

"Im Grunde genommen bin ich sehr happy mit meinem Körper", erzählte die Bremerin. Doch das war nicht immer so: Früher habe sich Larissa gewünscht, etwas zierlicher zu sein. In den vergangenen Jahren habe es ihr sehr geholfen, dass in der Gesellschaft nun immer öfter auch kurvigere Formen als Schönheitsideal gelten.

Instagram / larissa.gntm.2021.official Larissa Onac, ehemalige GNTM-Kandidatin

