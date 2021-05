Prinz Harry (36) gibt ungewohnt private Einblicke in seine Beziehung mit Herzogin Meghan (39). Die Liebe des Briten zu der amerikanischen Schauspielerin wurde vor fünf Jahren öffentlich. Davor hatten sie alles versucht, um ihr enges Verhältnis zueinander vor den neugierigen Augen der Öffentlichkeit geheimzuhalten. Nun verrät der Sohn von Prinzessin Diana (✝36) und Prinz Charles (72), wie sie das angestellt haben: So haben sich die Eheleute beispielsweise in einer Situation einfach komplett ignoriert!

In dem Podcast "Armchair Expert" plaudert der Vater von Archie (2) über ein Erlebnis vor ihrem Paar-Outing: "Das erste Mal, als Meghan und ich uns trafen und sie bei mir war, trafen wir uns in einem Supermarkt in London, taten so, als würden wir uns nicht kennen und schrieben uns vom anderen Ende des Gangs." Er habe eine Kappe getragen und seinen Blick gesenkt, um nicht erkannt zu werden, während sie gemeinsam – und doch irgendwie getrennt – ihren Einkauf erledigten.

Heute muss sich Harry nicht mehr verstecken – in seiner Wahlheimat USA fühle er sich viel freier, wie er betont. "Ich kann meinen Kopf heben und fühle mich anders." Er und Meghan könnten sich draußen ganz anders als in Großbritannien bewegen. "Ich kann Archie hinten auf meinem Fahrrad mitnehmen. So etwas konnte ich früher nie machen."

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney, 2018

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de