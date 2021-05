Nina Noel (32) hat Bammel! Nach der Geburt ihres Sohnes Lyano Lyon im Jahr 2019 erwartet die ehemalige Köln 50667-Darstellerin derzeit gemeinsam mit ihrem Partner Tony einen weiteren Jungen. Bis die beiden ihren Nachwuchs in den Armen halten dürfen, ist es auch nicht mehr allzu lange hin: Nina ist schon in der 38. Schwangerschaftswoche. Die Entbindung steht also kurz bevor. Anders als bei der ersten Geburt geht die 32-Jährige da aber nicht mehr so gelassen ran!

In ihrer Instagram-Story erklärte die gebürtige Hamburgerin, dass sie vor Lyanos Geburt ziemlich relaxt war:"Ich habe gesagt: Ach, das wird schon nicht so schlimm und das schaffen ja alle Muttis und ich schaffe das auch ohne Probleme. Das wird alles." Jetzt wisse sie jedoch, was auf sie zukommt. "Deswegen habe ich dieses Mal schon so ein bisschen Schiss", führte Nina weiter aus.

Um ihre Angst in den Griff zu bekommen, hat die Schauspielerin einen Hypnobirthing-Kurs belegt. Dabei handelt es sich um eine Art Geburtsvorbereitungskurs, bei dem der werdenden Mutter neben Atemtechniken auch Techniken der Tiefenentspannung gezeigt werden. "Der Kurs hat mich wieder so ein bisschen zu mir selbst gebracht, dass ich wieder an mich selbst glaube und an meine Kraft", fasste Nina zusammen.

