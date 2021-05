Absolute Überforderung bei Temptation Island-Teilnehmer Mike Brown! Der 28-Jährige muss nämlich damit klarkommen, dass nun zwei Damen romantische Gefühle für ihn hegen. Einerseits seine Freundin Sabine, von der er in dem Format gerade räumlich getrennt ist, und andererseits Verführerin Gina Alicia. Die macht seit Folge sieben den Anschein, als meine sie es tatsächlich ernst mit dem vergebenen Mann. Wie diese verzwickte Lage für Mike ist, das konnte Promiflash nun in Erfahrung bringen!

Die Rolle der Verführerin gerät für Gina immer stärker in den Hintergrund – sie zeigt stattdessen echte Gefühle. Damit hätte Mike jedoch nicht gerechnet. Im Promiflash-Interview gesteht er: "Als ich das Experiment startete, war das Letzte, an was ich dachte, dass jemand für mich Gefühle aufbaut." Dass es jetzt wohl doch so gekommen sei, damit komme er gar nicht klar.

Die Anziehung zwischen den beiden war in der Folge absolut offensichtlich und wirkte auf den einen oder anderen Zuschauer möglicherweise nicht ganz einseitig. Wie war die Gefühlslage des Fitnessfans gegenüber der blonden Versuchung? Dazu gibt Mike jetzt dieses Statement. "Um ehrlich zu sein, stellte ich mir die Frage, was das Richtige jetzt für mich sei", verrät der Tattooliebhaber. Er habe gewusst, dass er eine Entscheidung treffen muss, und konfrontierte Gina damit, dass er die Gefühle nicht erwidern könne.

