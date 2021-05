Liliana Maxwell (21) hatte bei Germany's next Topmodel noch große Pläne! Am vergangenen Donnerstag entschied sich Heidi Klum (47), die nigerianisch-italienische Schönheit aus der Show zu werfen. Lili hatte die Modelmama mit ihren Leistungen nicht mehr überzeugen können – und das ausgerechnet in der Folge, in der die Kandidatinnen Unterstützung von Männer-Models bekamen. Von denen hätte sich Liliana gerne das eine oder andere Exemplar mit nach Hause genommen.

Kurz nach ihrem GNTM-Exit plaudert die 21-Jährige mit Promiflash. "Schade, dass ich bei der 'Boys, Boys, Boys'-Edition rausgeflogen bin, sonst hätte ich vielleicht ein, zwei, drei Männer geklärt und mit nach Hause zu meiner Mama gebracht", witzelt Liliana im Interview. Sowohl mit ihrem Shootingpartner als auch mit ihrem Tanzpartner – die Kandidatinnen mussten einen Contemporary einstudieren – verstand sich die Castingshow-Teilnehmerin super.

"Die beiden haben mein Ego ein bisschen gepusht, sie haben mir einfach ein warmes Gefühl gegeben", meint Liliana in Bezug auf ihre männlichen Unterstützer und fügt hinzu: "Sie waren die besten Partner, die ich mir hätte wünschen können."

Anzeige

Instagram / gianluca_briganti "Magic Mike"-Tänzer Gianluca Briganti

Anzeige

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Girl 2021

Anzeige

Instagram / akflowerboi Model Akin Victor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de