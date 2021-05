Faisal Kawusi (29) möchte dringend etwas ändern! Der Komiker machte bereits in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass er einige Extrakilos hat. Die setzte er sogar immer wieder gekonnt in Szene! Nun wird es dem ehemaligen Let's Dance-Kandidaten, der einst noch selbstbewusst zu "Schüttel deinen Speck" die Hüften kreisen ließ, aber doch zu viel! Faisal spricht offen darüber, dass sein Gewicht ein gesundes Maß überstiegen hat!

Auf Instagram zeigt sich der 29-Jährige schon seit geraumer Zeit total sportbegeistert, denn er möchte sein Leben umkrempeln. Der Entertainer schreibt: "Ich war ’gesund’ und hatte keine Beschwerden, aber ich wollte es auch nicht so weit kommen lassen." Als er irgendwann die 178-Kilo-Marke auf der Waage geknackt hatte, wurde ihm bewusst: "Ich möchte meine Kinder und meine Enkelkinder aufwachsen sehen." Es beim Status quo zu belassen, war für Faisal keine Option mehr.

Faisal wird seine Fans zukünftig nicht nur mit seinen lustigen Sprüchen begeistern, sondern diese auch an seiner Abnehm-Mission teilhaben lassen. Schon jetzt sieht man: Der Wandel zu einem viel gesünderen Leben kommt bei der Mehrheit seiner Follower total gut an. Die finden diese motivierenden Worte für ihn: "Sehr stark, weiter so!", "Du packst das!", oder auch "Viel Erfolg und Durchhaltevermögen!"

Anzeige

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, ehemaliger "Let's Dance"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, Entertainer

Anzeige

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de