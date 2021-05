Dieses Bild von Wanda Nara war wohl zu aufreizend fürs Internet. Die Frau und Agentin des Paris-Saint-Germain-Kickers Mauro Icardi (28) zeigt im Netz gerne, was sie hat. Mit ihren Blicke auf sich ziehenden Aufnahmen von ihrem Dekolleté, ihren Bauchmuckis oder ihrer knackigen Kehrseite entzückt sie vor allem ihre 7,7 Millionen Follower – aber wohl nicht Instagram selbst. Die Social-Media-Plattform zensierte nun eines ihrer sexy Bilder von ihrem Hintern.

Das Foto, um das es geht, zeigt Wanda in einem Bikini, über dem sie ein lässiges T-Shirt trägt, das ihren Po entblößt. Dass dieses Selfie von Insta mit einem Stern zensiert wurde, kann die Web-Bekanntheit absolut nicht nachvollziehen. "Sind wir in 2021 oder 1810? Ein Bikini mit einem T-Shirt bedeutet Zensur? Ich bin eine Frau, die einen tollen Körper hat. Neid ist eines der hässlichsten Dinge, die wir uns antun können. Fangen wir an, uns gegenseitig zu respektieren, damit sie uns respektieren", beschwert die gebürtige Argentinierin sich auf Instagram. Was sie auch störe, ist, dass sie nicht mal den Grund dafür kennt, warum ihr Bild zensiert worden ist.

Aber nicht nur Wanda ist sauer über diese Maßnahme der Social-Media-Seite – auch ihre Follower sind erzürnt. "Was soll das? Das ist doch echt lächerlich. Im Ernst jetzt" oder "Jeder sollte mit seinem eigenen Allerwertesten machen dürfen, was er will, solange es nicht respektlos ist", wettern nur zwei User in der Kommentarspalte.

Getty Images Mauro Icardi und seine Frau Wanda Nara bei einem Fußballspiel in Mailand

Instagram / wanda_icardi Wanda Naras zensiertes Foto

Instagram / wanda_icardi Wanda Nara in Paris im März 2021

