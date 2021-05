Wow, da hat Kim Kardashian (40) aber ein lässiges Outfit herausgesucht! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ist eine echte Fashiondiva und weiß ihren kurvigen Körper stets perfekt in Szene zu setzen. Jetzt beweist die Mutter von vier Kindern einmal mehr, dass sie einen Sinn für Mode hat. Sie hat ihrem Sohn Saint West (5) einen ziemlich coolen Look verpasst – und zeigt diesen jetzt stolz im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige nun einen Schnappschuss ihres Sohnemanns. Darauf trägt der Fünfjährige ein legeres Outfit, bestehend aus einer Cargohose, einer Jeansjacke und einem Paar Slipper aus der Kollektion seines Vaters Kanye West (43). Allein die Schuhe kosten 240 Dollar! Die Fans sind von Saints Anblick restlos begeistert. Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag bereits fast 1,5 Millionen Mal gelikt.

Seit der Trennung von ihrem Mann im vergangenen Februar zeigt die US-Amerikanerin immer öfter auf den sozialen Plattformen, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Vergangene Woche hatte Kim zuletzt ein paar innige Momente mit ihrer Fangemeinde geteilt: Sie postete mehrere süße Schnappschüsse von sich und Saint beim Kuscheln.

Instagram / kimkardashian Saint West im Mai 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Saint West, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Mai 2021

